Die Botschaft der Skorpion-Sonne für den Stier

Wenn die Sonne durch Ihr Gegenzeichen reist, ist mit einigen Turbulenzen zu rechnen. Denn in dieser Zeit wird Ihnen von Ihrem Umfeld deutlich gespiegelt, was man wirklich über Sie denkt. So mancher scheinbare Freund oder guter Kollege entpuppt sich da als wenig wohlgesonnen. Daran sind Sie selbst ein wenig schuld: Seit der ungestüme Uranus durch Ihr Zeichen reist, sind Sie selbstbewusster geworden. Menschen, die Sie lieber weiterhin klein und ängstlich sehen, gefällt das keineswegs. Plötzlich lassen Sie sich nicht mehr so leicht führen, äußern Ihre Meinung – kurz sind unbequem. Ganz ehrlich? Wer sich nicht mit Ihnen über diese Entwicklung freut, hat in Ihrem Leben nichts mehr zu suchen.

Ihr Mantra der Wahrheit: Ich gehe weiter meinen Weg und lasse Querulanten links liegen!

Artikelbild und Social Media: Collage mit PPAMPicture/iStock und Astrowoche.de