Die Botschaft von Ihrem Schutzengel für diese Woche: 17. bis 23. März 2014

Ihr persönlicher Schutzengel begleitet Sie durch die Woche - und sagt Ihnen, was jetzt wichtig für Sie ist. Hier finden Sie Ihre Schutzengel-Botschaft für diese Woche...

Ihr Schutzengel ist wie ein guter, kluger Freund , der nicht aus der Erhabenheit eines abgerückten Himmels zu Ihnen spricht. Sondern das Leben kennt, aus einer Jahrtausende alten Erfahrung.

Und diese Erfahrung will er Ihnen näher bringen, in der Weisheit seiner Botschaften.

Sein einziges Ziel ist es, Ihnen zu helfen, sich selbst zu verwirklichen. Er will Ihnen nicht sein Wissen aufzwingen, Sie nicht von Ihrem Weg abbringen.

Er will das aus Ihnen herausholen, was verborgen in Ihrem Innersten schlummert. Mehr nicht.

Denn Sie sollen den freien Willen haben, Ihr Leben zu leben, Ihre Ziele zu verwirklichen. Ihr Schutzengel ist dabei Ihr Ratgeber.

Ihre ganz persönliche Schutzengel-Botschaft finden Sie in diesem Wochenhoroskop...