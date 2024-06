Die Glücksbotschaft für Donnerstag, den 6. Juni 2024

Kraftzahl: 12

Granitstatue nachdenklichen Kopfes

Wenn Kunst lebendige Situationen abbildet, berührt sie uns.

Seelenwort: Manche kennen den „Denker“, die Bronzeskulptur von Auguste Rodin. Ein nachdenklicher Mann, der den Kopf auf seine Hand stützt. Inbild eines Menschen, der über den Sinn des Lebens nachdenkt, eines Lebens von vielleicht 70-90 Jahren?

Chance: Nimm Dir heute einige Minuten Zeit, um darüber nachzudenken, was Sinn in Deinem Leben ausmacht und was für Dich in den nächsten Wochen und Monaten noch wichtig wäre.

