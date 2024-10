Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 14. bis 20. Oktober 2024

"Ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen."

Freuen wir uns auf eine Venuswoche, die uns mit viel Gefühl, Romantik, aber auch mit heißen Nächten den Herbst versüßt. Es besteht also (kaum) ein Grund, um traurig zu sein oder Angst zu haben.

Wir starten schon mal mit Glücksplanet Jupiter, der sich mit der Sonne trifft, in den Montag. Nun muss jeder für sich selbst entscheiden, was wirklich Glück ist. Reichtum? Gesundheit? Freunde und Familie? Ein toller Job? Oder die große Liebe? Für Letzteres stehen die Chancen ganz wunderbar, wenn Venus und Uranus am Dienstag zum Tanz bitten. Allerdings gibt es am Montag noch einen Wehrmutstropfen, der den Rest der Woche bei aller (Venus-)Liebe trüben könnte. Sonne und Mars stehen da nämlich im Quadrat und da droht Streit und Ärger. Dem entgehen wir, wenn wir auf Provokation und Aggression gar nicht reagieren, sondern uns lächelnd umdrehen und gehen. So starten wir dann motiviert und voller Vorfreude in den Liebesdienstag. Und da reicht oft schon ein Blick und man weiß: Hier passiert eine Liebesgeschichte, die von Dauer sein könnte.

Venus gibt auch am Mittwoch alles, wenn sie sich mit Neptun verbindet. Die Einladung zu einem romantischen Date könnte lebensverändernd sein. Wir sagen natürlich zu! Egal, ob der Schatz mit uns Essen gehen will oder ein Kollege um ein Treffen außerhalb der Arbeit bittet. Es wird knistern.

Der Donnerstag trifft uns dann mit viel Wucht! Vollmond im Widder, Venus im Schützen und im Sextil zu Pluto – das sind Energien, die kaum zu zügeln sind. Feuer trifft auf Feuer und das verspricht heiße Stunden und Liebesnächte. Wir dürfen und sollten das genießen. Aber trotzdem nicht ganz den Kopf dabei verlieren, damit wir uns am Ende nicht die Finger verbrennen.