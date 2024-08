Die Glücksbotschaft für Montag: 5. August 2024

Kraftzahl: 13

Frau und Mann mit Schleier verbunden

Anima und Animus gehören zusammen, sie ergänzen sich.

Seelenwort: Jeder von uns trägt Anima- und Animus-Archetypen in sich. Wie bringen wir diese Kräfte in uns in ein schöpferisches Gleichgewicht? Welchen Raum gibst Du intuitiven und emotionalen Kräften und wie bringst Du rationale und intellektuelle ein?

Chance: Welche Worte wählst Du, welche Musik hörst Du, mit welchen Menschen verbringst Du Deine freie Zeit? Spüre heute, ob Du im Verhältnis von Animus/Anima etwas ändern willst!

