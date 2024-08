Die Glücksbotschaften für die Woche vom 5. bis 11. August 2024

Wir starten in die neue Woche mit herausfordernden Konstellationen. Am Montag kann das Mond-Uranus-Quadrat Stress und Überforderung auslösen, am Dienstag führt die Konjunktion von Mond und Merkur zu Streitigkeiten und am Mittwoch fordert eine Mond-Saturn-Verbindung unsere Geduld. Besonders in diesen Tagen können wir die Glücksbotschaften als Wegweiser gut gebrauchen!

Ab Donnerstag wird es dann positiver und wir finden mithilfe von starken Konstellationen zu unserem Optimismus zurück. Doch auch in guten Zeiten bieten die Seelenworte eine perfekte Unterstützung! Klicken Sie sich nun durch die Galerie, um die Glücksbotschaften für die aktuelle Woche zu erfahren.