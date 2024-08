Die Glücksbotschaft für Sonntag: 11. August 2024

Kraftzahl: 19

Gospelsong und Menschen weinen

Unsere Seele wird durch höhere Kräfte berührt. Öffne Dich.

Seelenwort: Welches Lied berührt Deine Seele? „Amazing Grace“ vielleicht oder „This little light of mine“? Gib deiner Seele, Deinen Gefühlen Nahrung, wie wir auch für den Körper 2 bis 3 Male täglich versorgen. Seelennahrung baut Reserven für Notzeiten auf.

Chance: Ob „La vie en rose“ von Edith Piaf oder „Träumerei“ von Schumann, ob Spaziergang am See oder Stille am Berg: Achte darauf, dass sich Deine Seele spüren, weiter entfalten und erheben kann.

