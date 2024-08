Die Glücksbotschaft für Samstag: 10. August 2024

Kraftzahl: 18

Ich träume unter meinem Lindenbaum

Irdischer oder gedachter Ort der Besinnung und des Friedens.

Seelenwort: „Am Brunnen vor dem Tore da steht ein Lindenbaum, Ich träumt in seinem Schatten so manchen süßen Traum …“ So beginnt das Gedicht von Wilhelm Müller (1794-1827), von Schubert vertont wurde. Wo ist Dein Ort, der zum Träumen einlädt?

Chance: Geh heute an Deinen Kraftort, wo Du Stärke, Zuversicht, Freude, Stille findest. Es kann auch ein Ort der Imagination sein. Falls Du einen solchen Ort noch nicht hast, suche heute nach ihm.

