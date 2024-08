Die Glücksbotschaften für die Woche vom 12. bis 18. August 2024

Die neue Woche wird aufregend und abwechslungsreich, denn wir haben es mit einer Sternschnuppen-Woche zu tun! Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, 12.08.2024, geht es los. Die Kräfte der Sternschnuppen werden deutlich zu spüren sein. Machen Sie sich also bereit. Das kann auch in Bezug auf das, was uns in der Woche vom 12. bis 18. August sonst noch erwartet, nicht schaden. Ein Blick in Ihr Wochenhoroskop oder auch in die Tendenzen für die aktuelle Woche kann hier hilfreich sein.

Doch jetzt empfehlen wir Ihnen erst einmal, sich die aktuellen Glücksbotschaften genauer anzuschauen, damit Sie die kommenden Tage am besten für sich nutzen können.