Die Glücksbringer für das Sternzeichen Fische in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Fisch?
Ihre Glücksfarbe: Beigetöne unterstützen Ihr Auftreten bei Geschäftsterminen. Gelb macht gute Laune!
Ihre Glückszahlen: 9, 12, 14, 25, 30 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die nicht wegen jeder Kleinigkeit nörgeln.
Video: Glutamat