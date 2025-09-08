Die Glücksbringer für das Sternzeichen Wassermann in der Woche vom 8. bis 14. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Ihre gute Laune können Sie mit Gelb und Orange noch besser zeigen.

Ihre Glückszahlen: 18, 22, 29, 33, 34 und 47. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen mal ein Vorbild sein können.