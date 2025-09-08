präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche

Wir verraten Ihnen, welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen vom 8. bis 14. September 2025 wichtig sind.

1 / 13
Video Platzhalter
Video: Glutamat

Ihre persönlichen Glücksbringer für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Glücksfarbe, Glückszahlen, Glückspartner*innen: Was sind in dieser Woche Ihre persönlichen Glücksbringer? Wir verraten, wer und was Ihrem Sternzeichen in dieser Woche eine Extraportion Glück bescheren wird. Denn manchmal lohnt es sich, das Outfit in einer bestimmten Farbe zu wählen, die eine positive Wirkung hat, oder sich mit Menschen zu umgeben, die eine gewisse Stimmung verbreiten. Aber sehen Sie selbst.

Jetzt lesen: Monatshoroskop September 2025: Liebe, Beruf und Gesundheit im Spätsommer!

So sieht's bei allen Sternzeichen diese Woche in Sachen Glück aus!

Klicken Sie sich durch unsere Galerie, um herauszufinden, auf welche Glückszahlen etc. Sie in dieser Woche vom 8. bis 14. September 2025 ein Auge haben sollten. Sie werden Ihnen gut durch die Woche helfen. Ein bisschen Glück hat schließlich noch nie jemandem geschadet, oder?

Artikelbild und Social Media: PinkiePie / AdobeStock

Weiter
Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Seite
Glücksbringer
Traumdeutung Kind: Was sich hinter diesem Traum verbirgt. - Foto: iStock/mammuth
Traumsymbolik
Traumdeutung Kind: Was es Ihnen im Traum sagen möchte

Sie haben davon geträumt, wie Sie mit Kindern spielen? Oder Sie hatten im Traum Ihr Kind auf dem Arm? Was diese und andere Träume rund um Kinder zu bedeuten haben, erfahren Sie bei uns.

Goldener Sternzeichenkreis vor einem dunklen Hintergrund - Foto: peshkova / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Für 3 auserwählte Sternzeichnen beginnt ab dem 08.09.2025 eine Woche voller Sternstunden!

Ab dem 8. September 2025 wartet auf diese drei Sternzeichen eine wundervolle Spätsommerwoche voller Überraschungen.

Ansicht des blauen Uranus im Weltall - Foto: Nikola / AdobeStock (generiert mit KI)
Uranus Rückläufigkeit
Rückläufiger Uranus ab dem 06.09.2025: Ihre Chance für innere Erneuerung und mutige Ideen!

Ab dem 6. September 2025 sorgt der rückläufige Uranus für neue Impulse und eröffnet Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu hinterfragen.

Vollmond steht in einem Sternzeichenkreis - Foto: sarayut_sy / AdobeStock
Die Sterne für das Wochenende
Diese 3 Sternzeichen dürfen sich am Wochenende ab dem 06.09.2025 auf magische Mond-Momente freuen

Welche drei Sternzeichen können auf ganz besondere Momente am Vollmond-Wochenende ab dem 6. September 2025 hoffen?

Ein Vollmond strahlt durch Baumkronen am sternenübersäten Nachthimmel - Foto: Anna/AdobeStock (KI generiert)
Fische-Mondknoten
Nördlicher Mondknoten in den Fischen bis 26.07.2026: Zeit für spirituelles Wachstum und wahre Liebe!

Der Mondknoten befindet sich noch bis zum 26. Juli 2026 in den spirituellen Fischen und sorgt für wunderbare Liebesenergien und die Chance zur Heilung.

Grafik eines goldenen Hasen umgeben von Wolken und Lampions - Foto: iStock/PAKATIP CHAWLEESAEN
Chinesisches Monatshoroskop
Diese vier chinesischen Sternzeichen erleben den September als wahren Glücksmonat!

Das Rundumsorglos-Paket des Universums bekommen im September gleich vier chinesische Sternzeichen serviert.