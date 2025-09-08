Die Glücksbringer für das Sternzeichen Steinbock in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Steinbock?
Ihre Glücksfarbe: Ihre Kleidung ist nicht so wichtig. Aber tragen Sie jetzt Silberschmuck.
Ihre Glückszahlen: 5, 14, 19, 25, 30 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihre Freund*innen und Ihre Familie sind jetzt so wichtig.
