Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 11. bis 17. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 11. bis 17. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 11. bis 17. August 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Orange unterstreicht Ihre fröhliche Ausstrahlung.
Ihre Glückszahlen: 8, 22, 27, 29, 44 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Erdzeichen stehen bombenfest hinter Ihnen und machen Sie sehr glücklich.
