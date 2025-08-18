Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Grün und Braun bringen Ihre Stärken besser zur Geltung und machen Sie für andere interessant.
Ihre Glückszahlen: 4, 12, 23, 27, 30 und 42. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie können auch wunderbar allein glücklich sein.
Video: Glutamat