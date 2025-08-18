Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Weiß beruhigt die Nerven und das können Sie zwischendurch ganz gut gebrauchen.
Ihre Glückszahlen: 13, 14, 16, 21, 24 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die dankbar für das sind, was sie haben.
