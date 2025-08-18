Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 18. bis 24. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Weiß beruhigt die Nerven und das können Sie zwischendurch ganz gut gebrauchen.

Ihre Glückszahlen: 13, 14, 16, 21, 24 und 35. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die dankbar für das sind, was sie haben.