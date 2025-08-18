Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Wenn Sie mehr Abstand zu den Dingen wollen, können Ihnen Schwarz oder Grau dabei helfen.
Ihre Glückszahlen: 3, 12, 19, 22, 34 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die auch in Krisen ruhig bleiben können.
Video: Glutamat