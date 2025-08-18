Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 18. bis 24. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen ruhig in die Farbkiste greifen. Ein paar schrille Accessoires wecken die Lebensfreude!

Ihre Glückszahlen: 8, 16, 18, 22, 30 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Ihre Familie ist jetzt das allergrößte Glück für Sie.