Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen ruhig in die Farbkiste greifen. Ein paar schrille Accessoires wecken die Lebensfreude!
Ihre Glückszahlen: 8, 16, 18, 22, 30 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ihre Familie ist jetzt das allergrößte Glück für Sie.
Video: Glutamat