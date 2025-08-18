Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Zwilling?
Ihre Glücksfarbe: Sie strahlen in allen Farben pure Lebensfreude aus – also bitte nicht eintönig kleiden.
Ihre Glückszahlen: 22, 27, 32, 33, 35 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die authentisch und ehrlich sind.
Video: Glutamat