Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Sie dürfen ruhig etwas mehr auffallen. Kräftige Farben wie Pink oder Orange helfen Ihnen dabei.
Ihre Glückszahlen: 6, 9, 19, 33, 39 und 44. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Rückschläge tapfer wegstecken.
