Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 18. bis 24. August 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 18. bis 24. August 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 18. bis 24. August 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Orange stärkt Ihre Vitalität und damit haben Sie auch gleich eine umwerfende Ausstrahlung.
Ihre Glückszahlen: 2, 19, 22, 23, 29 und 30. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen Ihre Fehler nicht ewig vorhalten.
Video: Glutamat