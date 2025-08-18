Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 18. bis 24. August 2025

Ihre Glücksfarbe: Orange stärkt Ihre Vitalität und damit haben Sie auch gleich eine umwerfende Ausstrahlung.

Ihre Glückszahlen: 2, 19, 22, 23, 29 und 30. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die Ihnen Ihre Fehler nicht ewig vorhalten.