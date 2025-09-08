Die Glücksbringer für das Sternzeichen Widder für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Widder?
Ihre Glücksfarbe: Sie können gerade alles tragen, wonach Ihnen ist. Zu einem Date ist Rot immer ratsam.
Ihre Glückszahlen: 12, 16, 18, 23, 29 und 31. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Optimist*innen und Spaßvögel.
Video: Glutamat