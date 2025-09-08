Die Glücksbringer für das Sternzeichen Stier für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Stier?
Ihre Glücksfarbe: Dunkelblau stärkt Ihr Selbstbewusstsein und lässt Sie Ihre Meinung entschlossen vertreten.
Ihre Glückszahlen: 7, 12, 19, 27, 37 und 45. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie sind neugierig auf fremde Menschen.
