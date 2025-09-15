Merkur in der Waage ab 18.09.2025: Diesen 2 Sternzeichen bringt er einen Energie-Boost und große Erfolge!

Am 18. September, gegen 12:07 Uhr, zieht Merkur aus der bodenständigen Jungfrau weiter in die charmante Waage – und mit ihm hält frischer Wind Einzug in unseren Alltag. Zwei Sternzeichen dürfen sich dabei auf eine außergewöhnlich glückliche und erfolgreiche Zeit freuen.

Mit Merkurs Wechsel in die Waage gewinnt unsere Kommunikation neue Leichtigkeit und Feingefühl. Gespräche verlaufen harmonischer, Missverständnisse lösen sich fast wie von selbst in Luft auf. Es entsteht eine Atmosphäre, in der Wertschätzung und gegenseitiges Verständnis wachsen – ob im Beruf, im Freundeskreis oder in der Partnerschaft. Nutzen Sie diese besondere Phase, um Brücken zu bauen, alte Kontakte zu pflegen und Ihr soziales Miteinander mit neuen Impulsen zu bereichern.

Schon am 6. Oktober geht die Merkur-Reise weiter, dann erwartet Sie im feurigen Schützen eine Zeit voller Energie, Optimismus und Abenteuerlust. Doch bis dahin dürfen Sie sich auf eine Waage-Phase freuen, die Ihr Leben auf vielen Ebenen bereichert.

