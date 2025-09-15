Merkur in der Waage ab 18.09.2025: Diesen 2 Sternzeichen bringt er einen Energie-Boost und große Erfolge!
Merkur in der Waage sorgt für harmonische Energien und öffnet neue Türen. Vor allem zwei Sternzeichen dürfen sich freuen.
Am 18. September, gegen 12:07 Uhr, zieht Merkur aus der bodenständigen Jungfrau weiter in die charmante Waage – und mit ihm hält frischer Wind Einzug in unseren Alltag. Zwei Sternzeichen dürfen sich dabei auf eine außergewöhnlich glückliche und erfolgreiche Zeit freuen.
Mit Merkurs Wechsel in die Waage gewinnt unsere Kommunikation neue Leichtigkeit und Feingefühl. Gespräche verlaufen harmonischer, Missverständnisse lösen sich fast wie von selbst in Luft auf. Es entsteht eine Atmosphäre, in der Wertschätzung und gegenseitiges Verständnis wachsen – ob im Beruf, im Freundeskreis oder in der Partnerschaft. Nutzen Sie diese besondere Phase, um Brücken zu bauen, alte Kontakte zu pflegen und Ihr soziales Miteinander mit neuen Impulsen zu bereichern.
Schon am 6. Oktober geht die Merkur-Reise weiter, dann erwartet Sie im feurigen Schützen eine Zeit voller Energie, Optimismus und Abenteuerlust. Doch bis dahin dürfen Sie sich auf eine Waage-Phase freuen, die Ihr Leben auf vielen Ebenen bereichert.
Merkur in der Waage: Was erwartet uns jetzt?
In der Astrologie steht Merkur für Kommunikation, Intellekt und Ausdruck. Je nachdem, durch welches Sternzeichen er wandert, verändert sich unser Erleben, unsere Wahrnehmung und unser Umgang miteinander. Nach einer Zeit voller Planung, Ordnung und Struktur unter dem Jungfrau-Merkur dürfen wir uns nun auf mehr Leichtigkeit, Diplomatie und Offenheit freuen.
Der Waage-Einfluss schenkt mehr gegenseitiges Verständnis und die Fähigkeit, selbst schwierige Gespräche empathischer zu führen. Die Bereitschaft, sich auf andere einzulassen, einander auf Augenhöhe zu begegnen und gemeinsam Lösungen zu finden, steigt spürbar. Vor allem alte Konflikte lassen sich in diesen Wochen damit wunderbar aus der Welt schaffen, und Kompromisse sind plötzlich viel leichter möglich. Sie begegnen Ihrem Umfeld mit mehr Taktgefühl und öffnen auch sich selbst neuen Sichtweisen, eine tolle Entwicklung!
Doch damit nicht genug: Die Waage-Energie entfacht auch die Kreativität! Ob Sie gerne malen, tanzen, musizieren oder neue Projekte starten wollen, jetzt sprudeln die Ideen, und die Umsetzung gelingt mit Leichtigkeit. Vielleicht spüren Sie auch schon, wie inspirierend es ist, gemeinsam mit anderen Neues zu wagen? Für zwei Sternzeichen wird diese Phase in jedem Fall zum echten Highlight!
Zwillinge bekommen Rückenwind für Ihre Pläne
Liebe Zwillinge, jetzt dürfen Sie aufatmen! Die letzten Wochen waren vielleicht anstrengend, denn der Jungfrau-Merkur hat Sie mit zu viel Detailarbeit herausgefordert und Ihre sprudelnde Kreativität gebremst. Doch mit dem Wechsel in die Waage erwachen Ihre Lebensfreude und Ihr Ideenreichtum zu neuem Leben. Sie spüren, wie Sie sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren können, finden kreative Lösungen und bringen frischen Schwung in Ihren Alltag.
Ihr Gespür für die Bedürfnisse anderer ist besonders ausgeprägt. Sie kommunizieren offen, herzlich und sensibel. Das tut nicht nur Ihren Beziehungen gut, sondern schafft auch im Job die besten Voraussetzungen für erfolgreiche Teamarbeit und neue Netzwerke. Jetzt ist der ideale Moment, um mutig nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder spannende Projekte anzustoßen. Vertrauen Sie sich, Sie haben alles im Griff!
Für Schützen geht es steil bergauf!
Auch für Sie, lieber Schütze, bringt dieser Waage-Merkur einen echten Energieschub! Endlich können Sie Ihrem Freiheitsdrang und Ihrer Abenteuerlust wieder voll nachgehen. Man ist offen für Ihre Ideen, und Ihre Begeisterung steckt andere schnell an. Ob gemeinsame Ausflüge, das Lernen eines neuen Hobbys oder die Umgestaltung Ihrer Wohnung: Sie können sich frei entfalten und wunderbare Erlebnisse genießen.
Mit Ihrem Charme und Ihrer Schlagfertigkeit überzeugen Sie einfach jeden im Handumdrehen – beruflich wie privat. Nutzen Sie diese Phase, um mutig neue Wege einzuschlagen, in Gehaltsverhandlungen zu gehen oder sich auch nach einem neuen Job umzusehen. Sie sind jetzt ganz in Ihrem Element und der Erfolg ist Ihnen gewiss!
