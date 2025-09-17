Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Fische

4. Oktober 2025: Jemand überrascht Sie mit einer positiven Nachricht… Sei es Ihr*e Partner*in, Ihre Führungskraft oder vielleicht eine noch unbekannte Person – Sie dürfen gespannt und voller Vorfreude sein.

17. Oktober 2025: Sie haben eine magische Ausstrahlung und finden jetzt schnell Gehör. Dadurch gelingt es Ihnen, andere von Ihren Ansichten zu überzeugen und Ihre Ideen voranzubringen. Nicht manipulativ, sondern authentisch und mit echter Führungskompetenz!

31. Oktober 2025: Sie spüren, was für tolle Freund*innen Sie in Ihrem Leben haben. Jetzt fühlen Sie sich vor allem den Menschen nah, die Sie schon lange auf Ihrer Reise begleiten. Freundschaft ist etwas so Wertvolles und Heilsames!