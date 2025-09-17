präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Glücksdaten im Oktober

Die Glückstage im Oktober 2025: Sternzeichen Fische

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage für den Fisch!

13 / 13
Sternzeichen Fische vor Glückspilzen in einem Zauberwald
Foto: Collage mit AdobeFirefly & Astrowoche.de (generiert mit KI)
Auf Pinterest merken

4. Oktober 2025: Jemand überrascht Sie mit einer positiven Nachricht… Sei es Ihr*e Partner*in, Ihre Führungskraft oder vielleicht eine noch unbekannte Person – Sie dürfen gespannt und voller Vorfreude sein.

17. Oktober 2025: Sie haben eine magische Ausstrahlung und finden jetzt schnell Gehör. Dadurch gelingt es Ihnen, andere von Ihren Ansichten zu überzeugen und Ihre Ideen voranzubringen. Nicht manipulativ, sondern authentisch und mit echter Führungskompetenz!

31. Oktober 2025: Sie spüren, was für tolle Freund*innen Sie in Ihrem Leben haben. Jetzt fühlen Sie sich vor allem den Menschen nah, die Sie schon lange auf Ihrer Reise begleiten. Freundschaft ist etwas so Wertvolles und Heilsames!  

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zur ersten Seite
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!
Seite
NewsHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Glückspilze in einem herbstlichen Zauberwald - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Glücksdaten im Oktober
Die Glückstage im Oktober 2025: Diese 3 Herbsttage werden die schönsten des Monats!

Auf welche 3 Daten dürfen Sie sich im Oktober 2025 am meisten freuen? Hier finden Sie die Glückstage Ihres Sternzeichens!

Planet Venus und das Symbol der Jungfrau vor einer Lilafarbenen Galaxie - Foto: ﻿Astrowoche.de & iStock (sololos, dottedhippo)
Venus-Wechsel
Venus in der Jungfrau ab 19. September 2025: Diese 3 Sternzeichen feiern ein Liebes-Happy-End!

Venus in der Jungfrau bringt echte Liebe und tiefe Verbundenheit – drei Sternzeichen erleben besonders schöne Liebesmomente.

Planeten fliegen durch eine Galaxie mir rosafarbenden Wolken - Foto: Chy Creator / AdobeStock
Vollmond, Neumond & Planetenwechsel
Die wichtigsten astrologischen Ereignisse im Herbst 2025 auf einen Blick

Die Sterne begleiten uns durch den Herbst vom 22.09. bis zum 21.12.2025. Auf diese Ereignisse können wir uns freuen!

Planet Merkur mit dem Symbol für das Sternzeichen Waage - Foto: Astrowoche.de & iStock (WhataWin, buradaki)
Merkur-Wechsel
Merkur in der Waage ab 18.09.2025: Diesen 2 Sternzeichen bringt er einen Energie-Boost und große Erfolge!

Merkur in der Waage sorgt für harmonische Energien und öffnet neue Türen. Vor allem zwei Sternzeichen dürfen sich freuen.

Galaxie leuchtet in rot mit einem großen Planeten im Hintergrund - Foto: wowinside / AdobeStock und AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für alle 12 Sternzeichen!