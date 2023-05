Weihnachten wird ein Traum, so schön wie es vielleicht in Ihrer Kindheit einmal war. Venus lässt in diesen Tagen ein Gefühl des eisernen Zusammenhalts aufkommen – Sie werden sich verstehen und gegenseitig stützen.

Was Sie jetzt gleich bekommen: Ihre starke, dominierende Persönlichkeit erwacht, auch wenn Sie vielleicht von Rückschlägen eingeschüchtert wurde. Ihr Geschenk der Sterne, das Sie auch noch in den nächsten Wochen zum Erfolg tragen wird. Sie sind optimistisch, warmherzig, umwerfend charmant und werden geliebt. Man bewundert Ihre künstlerischen Fähigkeiten, die Ihnen vielleicht gerade jetzt große Anerkennung einbringen.

Was 2017 Ihr Leben besser macht: Sie haben das, was andere Menschen Charisma nennen, die es nicht haben. Sie haben Persönlichkeit, Herzlichkeit, ein sonniges Wesen, das die Menschen mitreißt, verzaubert und gewinnt. Damit werden Sie es in diesem traumhaften Sonnenjahr zum absoluten Gewinner bringen, vor allem in den ersten drei Monaten. Scheinbar Zufälle, die absolute Glücksmomente sind, bestimmen Ihren Weg.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!