Die große Liebesprognose ab 13. Mai 2023: Sternzeichen Jungfrau

Es gibt ehrlich gesagt nichts, was Sie als Jungfrau nicht schon hinterfragt hätten. Daher haben Sie überhaupt keine Mühe, einen kritischen Blick auf Ihre Beziehung zu werfen. Allerdings dürfte es eine Herausforderung sein, nicht nur die Haare in der Suppe zu finden. Denn, Hand aufs Herz, nicht alle läuft schief, auch wenn Sie von Natur aus eher den Fleck an der Wand sehen als die weiße Fläche drumherum. Darum könnte es eine gute Übung für Sie sein, sich zu fragen: Was gefällt mir und was soll unbedingt so bleiben? Betonen Sie das, was Sie beide zusammenhält und was unbedingt schützenswert ist! Sie werden feststellen: Das ist eine ganze Menge!

Der Rat der Sterne: Blicken Sie mit Wohlwollen auf Ihre Beziehung. Sie werden sehen: Sie ist wesentlich stabiler, als Sie denken.

Artikelbild und Social Media: Collage mit orensila/iStock und Astrowoche.de