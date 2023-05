Die große Saturn-Chance für die Fische

Fische-Persönlichkeiten weigern sich lange, Grenzen jeglicher Art für sich zu akzeptieren. Sie tun dies jedoch, ohne Aufsehen zu erregen. Klammheimlich lavieren Sie sich um Hürden herum. Während andere sich die Zähne an etwas ausbeißen, wähnen sich Fische schon am Ziel. Doch diese Strategie funktioniert in diesem Jahr nicht. Sie werden feststellen: Saturn lässt Sie nicht entkommen und konfrontiert Sie immer wieder mit den gleichen Themen – bis Sie sich endlich die Zeit nehmen, hinzuschauen. Schonen Sie daher Ihre Nerven und halten Sie gleich inne, wenn Sie merken, Sie kommen bei einer Angelegenheit nicht weiter. Denn dann sollten Sie besser umdisponieren. Saturn spart Ihnen so Zeit und Geld.

Artikelbild und Social Media: iStock/guvendemir & iStock/cidepix