Die große Saturn-Chance für den Wassermann

Wassermänner haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Saturn. Es gab eine Zeit, in der Saturn der Herrscher Ihres Zeichens war, jetzt ist es der aufmüpfige Uranus. Und daher sind für Sie die Beschränkungen des Saturn in erster Linie eine Provokation. Sie lieben Grenzen – um sie infrage zu stellen. Sie lieben Schranken – um einen Weg zu finden, sie einzureißen. Doch in diesem Jahr sollten Sie Saturn nicht als Ihren Gegenspieler betrachten, sondern als jemand, der Ihnen anbietet, endlich Ordnung in Ihrem Leben herzustellen. Auch wenn Sie nur unwillig die Kraft des Saturn anerkennen: Hören Sie auf Ihre innere Stimme und verzichten Sie an geeigneter Stelle auf Widerspruch. Erfolg wird nicht lange auf sich warten!

Artikelbild und Social Media: iStock/guvendemir & iStock/cidepix