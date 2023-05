Die große Saturn-Chance für die Zwillinge

Über Grenzen neigen Sie als Zwillinge-Persönlichkeit hinwegzugehen. Hürden und Schranken stören Sie, weil Ihnen Ihre Beweglichkeit so wichtig ist. Was Ihren Bewegungsfluss aufhält, wird für Sie zum Ärgernis. Aus Gewohnheit versuchen Sie allem, was sich Ihnen in den Weg stellt, erst einmal eine lange Nase zu zeigen. Sie nehmen es nicht ernst. Aber in diesem Jahr lässt Ihnen Saturn das nicht durchgehen. Er verlangt von Ihnen, sich zu bremsen und genauer hinzuschauen, wohin Ihr Weg Sie gerade führt. Wenn Sie diesen Impulsen nicht folgen, kann es sein, dass Sie stolpern werden auf dem Weg zum Erfolg.

Für Sie gilt daher besonders: Anhalten und hinschauen!

