Die große Saturn-Chance für den Stier

Als Stier können Sie mit dem Gedanken, dass Grenzen wichtig sind, durchaus etwas anfangen. Sie wissen, dass Grenzen Sicherheit geben und legen z. B. in Ihrem Freundeskreis großen Wert darauf, wer dazugehören darf und wer nicht. Auch Ihr Zuhause ist für Sie ein Ort, der Ihnen Schutz und Geborgenheit gibt. Saturn und seine Wirkung sagen Ihnen in Ihrem Leben grundsätzlich zu. Daher werden Sie in diesem Jahr von seinem Einfluss besonders profitieren. Einzig in Sachen Selbstdisziplin ist noch Luft nach oben. Bestimmte Gewohnheiten, die Ihnen nicht guttun, können Sie jetzt gezielter angehen.

Keine Ausreden mehr: Nutzen Sie die Kraft des Saturn, um sich selbst zu beweisen, dass Ihnen Ihre Gesundheit wichtig ist.

