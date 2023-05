Die Merkur-Warnung für den Schützen

Wenn Schützen Geld haben, dann geben Sie es auch aus. Ein Sparstrumpf unterm Kopfkissen? Lächerlich! Geld, so Ihre Devise, ist dazu da, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Sie investieren gerne in Ihre Lebensfreude und geizen dann auch nicht. Schließlich, so denken Sie, haben Sie es sich auch verdient. Wenn nun ein Angebot kommt, das genau diesen Nerv trifft, dann juckt es Sie in den Fingern. Vielleicht lockt ein Abenteuerurlaub oder einfach ein Bildungsangebot. Überlegen Sie es sich bitte zweimal! Was auch immer man Ihnen verspricht – es wird Ihre Erwartungen nicht erfüllen.

Der Rat des rückläufigen Merkur: Schlage nicht gleich zu, wenn ein Angebot dich begeistert, sondern gib dir Bedenkzeit.

Artikelbild und Soial Media: Collage mit iStock/f9photos und Astrowoche.de