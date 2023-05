Die Merkur-Warnung: Das sind die größten Fallen für Ihr Geld!

Aber können wir Merkur wirklich für alles verantwortlich machen, was in diesen Wochen schiefläuft? Angefangen von Internetstörungen, Verkehrschaos und kaputten Telefonen bis hin zu Querelen in Familie und Partnerschaft? Die Wahrheit ist: Es hängt auch von uns ab, was in diesen Tagen passiert. Rückläufigkeit bedeutet zwar, dass der Fluss der Bewegung umgekehrt wird, aber sie ist auch eine Aufforderung, jetzt mehr Sorgfalt walten zu lassen und die Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zu richten. Es ist eben keine gute Zeit für Neuanfänge und Investitionen in die Zukunft.

Lieber schaut man, was alles an Themen liegen geblieben ist und räumt auf, anstatt sich in neue Abenteuer zu stürzen. Das ist der Schlüssel, um sich in den Zeiten des rückläufigen Merkurs auch vor finanziellen Verlusten zu schützen. Das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen sollten und Geldausgaben überhaupt vermeiden müssen. Das wäre nicht praktikabel. Aber es lohnt sich, jetzt extrem vorsichtig zu sein und beim geringsten Zweifel einfach die Finger von Investitionen zu lassen. Auch Verträge sollten besser erst einmal in der Schublade Platz nehmen. Wenn ab dem 18. Oktober Merkur wieder den Vorwärtsgang einlegt, kann man den Faden getrost wieder aufnehmen.

Die Glückstage der Sternzeichen im Oktober 2021