Die Merkur-Warnung für den Zwilling

Zwillinge haben es bei rückläufigem Merkur leichter als andere Zeichen, denn schließlich ist Merkur in ihrem Zeichen zu Hause. Gerade deshalb sollten Sie als unter diesem Sternzeichen Geborene besondere Vorsicht walten lassen. Sie könnten nämlich dem Irrglauben erliegen, dass die Warnungen in Bezug auf die aktuellen Konstellationen für Sie nicht gelten. Leichtfertige Geldausgaben wären aber ein großer Fehler. Selbst wenn es sich um Schnäppchen handelt. Mit dem Pluto-Quadrat verwandelt sich jedes noch so günstige Angebot für Sie in ein Verlustgeschäft. Sparen Sie lieber das Geld.

Der Rat des rückläufigen Merkur: Lass dich nicht auf Verhandlungen ein – am Ende schaust du mit dem Ofenrohr ins Gebirge.

Artikelbild und Soial Media: Collage mit iStock/f9photos und Astrowoche.de