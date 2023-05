Die Neptun-Botschaft für den Skorpion

Zwar spüren Skorpione sehr genau, was gerade ansteht, aber Sie zweifeln selbst Ihre besten Intuitionen an. Immerzu suchen Sie nach dem Haken an der Sache. Und da können Sie sehr hartnäckig sein! Am Ende können Sie sich nicht von diesen Gedanken lösen. Das Ergebnis: Anstatt dem Wink der inneren Stimme zu folgen, verharren Sie in Gedankenspielen. Wenn Sie dann zu einem Schluss gekommen sind – ist zumeist die Gunst der Stunde vertan. Dann ärgern Sie sich über sich selbst. Auch hier beweisen Sie eine gewisse Hartnäckigkeit und bauen schnell Schuldgefühle auf. Ihre Neptun-Botschaft: Nicht denken – handeln! Sie werden merken, wie leicht es wird, wenn Sie einmal den Schritt aus der Komfortzone tun.

Artikelbild und Social Media: Collage mit MarioGuti/iStock und Astrowoche.de