Die Neptun-Botschaft für die Waage

Selten kommen Waage-Geborene dazu, einfach mal auf ihr Bauchgefühl zu hören. Als Luftzeichen reagieren Sie schnell auf Ablenkungen. Sie haben einfach Angst, etwas zu versäumen. Und genau deshalb verpassen Sie oft das, was Ihre Seele Ihnen zu sagen hat. Gerade jetzt ist es wichtig, nicht auf jeden Zug zu springen, der vorbeifährt. Lassen Sie etwas Ruhe in Ihren Alltag einkehren. Misten Sie Ihren Terminkalender aus. Und haben Sie keine Angst vor Langeweile: In diesen Augenblicken, in denen nichts ansteht, wird sich Ihre Seele melden. Ihre Neptun-Botschaft: Lassen Sie los von Ihrem Drang, auf allen Hochzeiten tanzen zu wollen. Nehmen Sie sich ganz bewusst Zeit und lauschen Sie nach innen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit MarioGuti/iStock und Astrowoche.de