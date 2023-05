Die Neumond-Chance für den Wassermann

Gern sind Sie, lieber Wassermann, in fremden Welten unterwegs. Das Fernweh und die Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer wird von diesem luftigen Waage-Neumond zusätzlich entfacht. Dabei geht es nicht unbedingt darum, tatsächliche Reisen anzutreten. Auch die geistige Horizont-Erweiterung stillt Ihr inneres Reisefieber und hilft Ihnen, sich besser zu verstehen. Investieren Sie jetzt also unbedingt in lang ersehnte Fortbildungen, in Workshops oder Studien. Sie wissen nicht genau, was da das Beste für Sie ist? Dann lassen Sie Ihr bisheriges 2021 einmal innerlich Revue passieren. Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie dies inspiriert und in die stimmige Richtung weist.

Ihr Neumond-Mantra: Ich lasse mich von der Stimme meiner Seele leiten und schwinge zu neuen Höhenflügen auf.

