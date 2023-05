Die Neumond-Chance für den Widder

Spätestens mit Eintritt der Sonne in Ihr Gegenzeichen Waage gilt es, in Sachen Liebe reinen Tisch zu machen. Sie erhalten nun viel Kraft aus der Sternenwelt, um mit Ihren wahren Gefühlen herauszurücken. Nutzen Sie den Waage-Neumond, um auch dort klare Verhältnisse zu schaffen, wo Sie bisher ausgewichen sind. Ob dies mehr Verbindlichkeit oder Trennung bedeutet, das entscheiden nur Sie! Der wortgewandte Merkur unterstützt Sie in beiden Fällen mit einer Charmeoffensive. Auch Ihr Geburtsplanet Mars hilft Ihnen, konsequent zu bleiben. Ihr Mut zahlt sich zu „Ihrem“ Vollmond im Widder am 20.10. aus. Je wahrhaftiger Sie nun zu Ihren Bedürfnissen stehen, umso Glück bringender gestaltet sich der Jahresausklang.

Ihr Neumond-Mantra: Ich stehe mutig und verbindlich zu meinen Gefühlen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Anna Frank und Astrowoche.de