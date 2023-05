Die Neumond-Chance für den Stier

„Was und wen brauche ich wirklich, um mich im Alltag genährt und sicher zu fühlen?“ Diese Frage stellt Ihnen der luftige Waage-Neumond. Sie tun gut daran, bald eine Antwort auf sein Drängen zu finden, denn wenn Ihre Geburtsherrscherin Venus in den Schützen reist, stehen Ihre Flirt-Chancen extrem gut. Die bleiben bis Ende Oktober auf jeden Fall bestehen und werden, wenn der leidenschaftliche Mars sich zu seiner verspielten Geliebten gesellt, noch zusätzlich verstärkt. Doch auch in der Arbeitswelt öffnen sich mit diesem Neumond neue Chancen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um eine Gehaltserhöhung einzufordern oder in anderer Form an Ihrer Karriere zu basteln.

Ihr Neumond-Mantra: Ich gebe mich risikofreudig der Veränderung hin. Langfristiger Erfolg ist mir somit gewiss.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Anna Frank und Astrowoche.de