Die Saturn-Warnung für den Stier

Sie, lieber Stier, spielen gern auf Nummer sicher. Gleichzeitig genießen Sie das Leben sehr – gern im vertrauen Kreis Ihrer Lieben und gemeinsam mit Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner. Unter dem Sonne-Saturn-Quadrat sollten Sie jedoch besonders aufpassen, sich nicht durch Ihre Großzügigkeit in eine finanzielle Schieflage zu begeben. Zwar hilft Ihnen – das haben Sie bereits im Mai diesen Jahres erlebt – Ihre Herrscherin Venus gern, wenn Sie sich übernehmen, doch kann auch sie keine Wunder bewirken. Also stürzen Sie sich in der kommenden Zeit lieber in die Arbeit anstatt in opulente Festlichkeiten; auch wenn Ihr Umfeld das nicht versteht. Zum Jahresende können Sie unter dem Einfluss des gütigen Jupiters wieder besser aus dem Vollem schöpfen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Smart-Photography/iStock und Astrowoche.de