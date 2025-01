Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Schütze

Das Jahr 2025 verspricht Ihnen, lieber Schütze, eine aufregende Reise voller Erkenntnisse. Die liebevolle Venus unterstützt Sie dabei, Liebe und Freude in Ihren Alltag zu integrieren, und bringt sowohl romantische als auch freundschaftliche Verbindungen auf ein neues Level. Jupiter, Ihr Zeichenherrscher, schenkt Ihnen in der zweiten Jahreshälfte Wachstum in Bereichen, die Ihnen am Herzen liegen – sei es beruflich oder privat. Mit Uranus in den Zwillingen erleben Sie unerwartete Wendungen in Partnerschaften, die Sie inspirieren, mutig neue Wege zu gehen. Nutzen Sie die kraftvollen Energien, um Ihre Visionen zu verwirklichen und Ihren Horizont zu erweitern.

Ihre Sternstunden 2025: