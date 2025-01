Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Skorpion

2025 wird für Sie, lieber Skorpion, ein Jahr der emotionalen Erneuerung. Venus inspiriert Sie, Liebe auf einer intensiveren und heilsameren Ebene zu erfahren, während Pluto in Wassermann Sie drängt, alte Strukturen loszulassen und Platz für Neues zu schaffen. Uranus in Ihrem Partnerzeichen Stier bringt in der ersten Jahreshälfte überraschende Entwicklungen in Beziehungen – von romantischen Verbindungen bis zu beruflichen Partnerschaften. Die Finsternisse im März und September wirken wie Katalysatoren für innere Klarheit und helfen Ihnen, Ihre wahren Bedürfnisse zu erkennen. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre emotionale und spirituelle Stärke auszubauen.

Ihre Sternstunden 2025: