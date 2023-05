Die Top-Astrologen: Worauf dürfen wir uns 2014 freuen, Gabriele Sperzel?

Gabriele Sperzel: Astrologin und Autorin im ENGELmagazin

Positive Energien aussenden für eine bessere Welt

In den vergangenen beiden Jahren haben namhafte Astrologen ja schon auf die herausfordernden Planeten-Konstellationen hingewiesen, die unsere heutige Zeit begleiten. Vieles, sei es in Politik oder Alltag , gestaltet sich schwierig und kann auch nicht schön geredet werden.

Leider werden wir uns auch im Jahr 2014 mit den nun schon bekannten Problemen im Bereich Wirtschaft und Finanzen sowie dem hochbrisanten Thema einer größeren, sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen müssen. Davor die Augen zu verschließen, wäre nicht klug, doch noch viel weniger klug wäre es, vor lauter Angst zu erstarren oder gar in Panik zu verfallen.

Aber schauen wir doch einmal etwas genauer hin, um auch die positiven Kräfte der Planeten nicht zu übersehen. Allen Planeten wird in der Astrologie symbolisch eine bestimmte Form von Energie zugeordnet, wobei noch in eine positive (aktive) bzw. negative (passive) Entsprechung unterteilt wird. Wir haben nun die Wahl, die jeweilige Planeten-Energie aktiv zu gestalten oder sie passiv zu erleiden.

Nehmen wir als Beispiel den zwischen 2012 und 2015 vorhandenen Quadrat-Aspekt zwischen Uranus im Widder und Pluto im Steinbock, der wohl hauptsächlich für die weltweiten großen Turbulenzen verantwortlich sein dürfte. Wenn man die Sache nach den negativen Kräften interpretiert, heißt dies, dass hier unüberlegtes Vorwärtsstürmen (Uranus) auf erstarrte Rechthaberei (Pluto) trifft und harte Auseinandersetzungen beinahe vorprogrammiert sind.

Betrachtet man die Sache jedoch mehr aus dem Blickwinkel der positiven Entsprechungen, ergeben sich völlig neue Gesichtspunkte, denn wir wissen, dass Uranus auch für überraschende, neue Ideen, Technik und Innovation steht. Dazu kommen die positiven Eigenschaften wie Stärke und Durchsetzungskraft, die Pluto zugeordnet werden. Welch ein Potenzial! Der Gedanke, den Quadrat-Aspekt zwischen Uranus und Pluto zu begrüßen, ist nicht von der Hand zu weisen, denn ohne diese Herausforderung würde nicht so Bedeutendes in Bewegung kommen.

Es hängt also viel davon ab, wie wir mit den Kräften der Planeten umgehen. Diese Einstellung sollten wir uns auch zunutze machen, wenn ab Beginn des Frühlings das astrologische Jahr 2014 unter der Regentschaft von Saturn steht. Leider wird Saturn oft nur als Verursacher von Schwierigkeiten gesehen. Das wird ihm jedoch in keiner Weise gerecht, denn zu seinen positiven Kräften gehören auch Eigenschaften wie: Solidität, Ausdauer, Zuverlässigkeit, Anstand und Ehre sowie das ernsthafte Bemühen um hohe Ziele. Wenn es uns gelingt, diese Energien zu aktivieren, dürfen wir uns im neuen Jahr durchaus freuen auf Dinge wie z. B. mehr Treue und Verlässlichkeit, mehr friedliches Miteinander, mehr Erfolg im Beruf, weniger Existenzsorgen, mehr Kraft für den Alltag und auch wieder mehr Freude am Leben.

