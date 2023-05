Die Uranus-Botschaft für die Jungfrau

Jungfrauen können sich nicht beklagen. Für Sie läuft eigentlich alles wie geplant. Natürlich: Hier und da klemmt es noch etwas. Aber Sie haben, wie immer, gut vorgesorgt und brauchen nur minimal nachjustieren. Eines haben Sie in der Vergangenheit gelernt: Das Unvorhersehbare einzukalkulieren. Diese Strategie sollten Sie auch unbedingt weiter beibehalten. Denn Uranus bedeutet für Sie in erster Linie: Zufälle geschehen. Doch anstatt sich schützen zu wollen, haben Sie erkannt, dass so mancher Zufall Ihnen sogar positiv in die Hände spielt. Tatsächlich können Sie auch weiter mit Glücksfällen dieser Art rechnen. Bleiben Sie also offen für Veränderungen. Uranus-Impuls: Es ist die Zeit, das Überraschende zu umarmen und ins Leben zu integrieren.

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix