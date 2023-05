Die Uranus-Botschaft für die Waage

Waagen fühlen sich jetzt wie zwischen Baum und Borke. Viele Dinge, die Sie angestoßen haben, florieren. Andere nerven nur noch. Insgesamt aber haben Sie keinen Grund zur Klage. Wenn da nicht dieses unbestimmte Gefühl von Unsicherheit wäre. In vielen Beziehungen, die an der Oberfläche gut zu laufen scheinen, brodelt es. Als Beziehungsmensch irritiert Sie das. Was ist los? Tatsächlich stehen Umbrüche an. Um damit konstruktiv umgehen zu können, müssen Sie sich Zeit nehmen, Ihr Verhältnis zu den einigen Menschen in Ihrer Umgebung zu prüfen. Lassen Sie sich dabei nicht beeinflussen! Folgen Sie nur Ihrem Herzen. So erkennen Sie, wo der Hase im Pfeffer liegt. Uranus-Impuls: Die Zeit ist da, um meine Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen.

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix