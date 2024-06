So nutzt die Jungfrau den Sommer am besten

"Oh, jetzt ist ja schon wieder Sommer und ich habe noch gar nichts geplant!" - ein Satz, den man aus Ihrem Mund niemals hören würde, liebe Jungfrau. Ihr Organisationstalent erreicht neue Höchstformen im Sommer. Der perfekte Sommerurlaub zum guten Preis, eine Grillparty, auf der rein gar nichts fehlt, und nicht zu guter Letzt ein Spätsommer-Geburtstag, bei dem alles sitzt. Ihre Liebe zum Detail macht Sie immun gegen Freizeitchaos. Wenn man eine Jungfrau im Freundeskreis hat, sind die Sommerpläne gerettet!

Nur manchmal neigen Sie nicht nur zur Detailverliebtheit, sondern bedauerlicherweise auch zum Perfektionismus, was sowohl für Sie, als auch für Ihr Umfeld anstrengend sein kann. Sie setzen sich selbst unter Druck und sind nur mit dem absoluten Maximum zufrieden. Da kann es Sie schon mal aus dem Konzept bringen, wenn es nun plötzlich doch regnet, obwohl schönes Wetter angesagt war. Der Sommer ist eben auch die Jahreszeit, in der alle sich ausleben, unterwegs sind und ein wenig Spontanität gefragt ist. Auch, wenn Ihnen das leider nicht so leicht fällt!

Ihr Tipp für den Sommer:

Versuchen Sie, im Moment zu leben und auch die Aktivitäten zu genießen, die nicht genauso laufen, wie Sie es sich ausgemalt haben. Es muss nicht immer alles perfekt sein und in lustiger Runde kann man auch das Beste aus den Situationen machen, die man sich ein bisschen anders vorgestellt hat. Sein Sie sich darüber im Klaren, dass Sie selbst Ihr*e größte*r Kritiker*in sind! Alle anderen ziehen ohnehin den Hut vor Ihrem Organisationstalent. Da fallen kleine Stolpersteine gar nicht auf!

Lesen Sie mehr über Ihren Sommer im großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Jungfrau von Juni bis September