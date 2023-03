Es liegen einige aufregende Ereignisse hinter uns. Nicht nur gab es am 7. März einen Vollmond im Zeichen Jungfrau, an diesem Tag ist auch Saturn in das Zeichen Fische gewechselt und hat damit den Startschuss für eine Zeit gegeben, in der die Fähigkeiten der Sternzeichen auf die Probe gestellt werden könnten. Da gilt es, sich Pausen und Zeit für die schönen Dinge zu nehmen, wann immer es geht. Drei Sternzeichen haben am 11. und 12. März tolle Gelegenheiten dafür. Sie erleben das beste Wochenende.

Das Jahreshoroskop 2023 für alle Sternzeichen

Krebse sind fleißig und gut drauf

Sie beginnen den Samstag mit guter Laune und so wird es auch weitergehen. Auch wenn es viele Aufgaben für Sie gibt, macht Ihnen das nichts aus. Es fällt Ihnen leicht, bei der Sache zu bleiben und ein gutes Tempo vorzulegen. Für Krebse in einer Beziehung wird der Samstagabend spannend. Ihr*e Partner*in hat womöglich noch etwas Besonderes für Sie geplant.

Auch am Sonntag verfügen Sie weiterhin über viel Kraft und sind schon direkt nach dem Aufstehen sehr agil unterwegs. Nutzen Sie diesen Tag, um Dinge zu tun, die Ihr Seelenleben bereichern. Wann haben Sie das letzte Mal ganz entspannt ein Buch gelesen, einen Spaziergang in einer neuen Umgebung gemacht oder aber einfach nur lange Gespräche mit Freunden geführt? Jetzt ist die Zeit dafür.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Sie fühlen sich jetzt wohl in Gesellschaft.

Skorpione fokussieren sich auf Ihre Träume

Mit dem Mond in Ihrem Zeichen sind Sie am Samstag direkt auf Erfolgskurs. Sollten Sie in letzter Zeit Probleme gehabt haben, voranzukommen, dann gehören diese jetzt der Vergangenheit an. Sie arbeiten effektiv - und das in allen Lebensbereichen. Da haben Sie es sich mehr als verdient, am Samstagabend noch etwas Schönes zu unternehmen.

Der Sonntag bietet sich an, um etwas zu erleben. Sie wollen raus und unter Menschen kommen - das entspannt Sie. Vielleicht lernen Sie heute sogar neue Leute kennen und legen das Fundament für zukünftige Freundschaften.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Machen Sie sich am Sonntagabend bereit für große Gefühle.

Fische werden inspiriert

Auch Ihnen hilft der Mond im Skorpion am Samstag dabei, schnell alles zu erledigen, was auf Ihrer To-do-Liste steht. Da bleibt im Laufe des Tages noch genügend Zeit für Spaß und Entspannung. Unterhaltungen können an diesem Tag gewinnbringend sein. Vielleicht lernen Sie noch etwas Wichtiges über sich selbst.

Der letzte Tag der Woche wird dann zwar weniger produktiv, aber deswegen nicht auch weniger schön. Der Start in den Tag verläuft ruhig und mit Genuss. Lassen Sie die Dinge einfach auf sich zukommen, es wird sich alles zu Ihren Gunsten ergeben. Außerdem können Sie sich am Sonntag über einen Schwung neuer Ideen freuen. Das stimmt Sie wunderbar auf die neue Woche ein und sorgt für viel Motivation.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich genügend Zeit, um einfach im Moment zu leben. Der gestrige Tag und der morgige Tag sind nicht so wichtig wie der heutige Tag.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: iStock/sarayut