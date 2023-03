Im März stehen eine ganze Reihe besonderer Konstellationen an. Direkt zu Monatsbeginn erwartet die Sternzeichen am 2. März 2023 zum Beispiel die Venus-Jupiter-Konjunktion, die neue Liebes- und Glückschancen mit sich bringt. Der Vollmond im Zeichen Jungfrau am 7. März wiederum befeuert den Ehrgeiz der Sternzeichen und unterstützt sie dabei, Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen.

Mit dem Beginn der Widder-Saison am 21. März startet ein neues astrologisches Jahr. Der perfekte Zeitpunkt, um sich neuen Abenteuern zu stellen.

Sie sehen also, die Sterne stehen grundsätzlich gut in den kommenden Wochen. Drei Sternzeichen dürfen sich aber auf den besten März von allen freuen. Was sie erwartet, lesen Sie hier.

Die Glückstage für alle Sternzeichen im März 2023

Stiere wachsen über hinaus - in allen Bereichen

In der Liebe ist es ab 16. März 2023 Venus, die Ihnen das Leben versüßt und Ihnen eine Ausstrahlung schenkt, die wunderbar positiv und anziehend ist. Nicht selten werden Sie dazu nun auch Komplimente zu hören bekommen. Im Job greift Ihnen Pluto kräftig unter die Arme und beflügelt Sie geradezu. Die Sterne haben im März nur einen wichtigen Rat für Sie: Lassen Sie sich Zeit. Auch wenn Sie Energie und Ideen für drei Personen haben, müssen Sie sich nicht allen Herausforderungen auf einmal stellen.

Um Körper und Geist bei all dem Tatendrang in Balance zu halten, sollten Sie im März so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen. Wenn diese nach und nach aus ihrem Winterschlaf erwacht, blühen auch Sie noch mehr auf.

Der Tipp der Sterne für März 2023: Sie dürfen stolz auf sich und Ihre Leistungen sein.

Löwen haben fantastische Liebesaussichten

Partner- und Freundschaften sind in Ihnen im März ganz besonders wichtig. Sie schätzen die Gesellschaft Ihrer Lieben und werden wiederum wertgeschätzt. Alte Streitereien können jetzt zur Zufriedenheit aller beigelegt werden und Löwen, die noch nicht vergeben sind, haben beste Chancen, einen ganz besonderen Menschen kennenzulernen, der sie noch lange begleiten wird.

Merkur unterstützt Sie jetzt dabei, auf der Arbeit mit starken kommunikativen Fähigkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Außerdem haben Sie nicht nur die richtigen Ideen, sondern können diese auch gut verkaufen und Ihre Mitmenschen von ihnen überzeugen.

Achten Sie im März ein bisschen auf sich, um Anfälligkeiten vorzubeugen. Stärken Sie Ihr Immunsystem jetzt und es wird Ihnen gut durch die nächsten Wochen helfen.

Der Tipp der Sterne für März 2023: Nutzen Sie die Kraft der Sterne, um im März beruflich voranzukommen.

Steinböcke sind Überflieger

Die Romantik kommt bei Ihnen im März ganz und gar nicht zu kurz. Venus beschert Ihnen ein Liebesglück nach dem anderen. Halten Sie ab dem 16. März 2023 verstärkt die Augen offen, wenn Sie noch Single sind. Es wird vielleicht nicht lange so bleiben. Paare fühlen sich, als wären sie wieder frisch verliebt. Es macht einfach Spaß!

Wenn Sie im Job schon länger auf eine Aufstiegschance hoffen, dann könnte Ihr Wunsch im März in Erfüllung gehen. Mars stärkt Ihr Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten - verdienterweise - und hilft Ihnen dabei, das zu bekommen, was Sie möchten.

Wellness tut Ihnen im März ganz besonders gut. Sie können richtig abschalten und die Seele baumeln lassen. Ob eine Massage, ein Saunabesuch, ein ausgiebiger Spaziergang - entscheiden Sie, was Ihnen am meisten bringt.

Der Tipp der Sterne für März 2023: Vertrauen Sie auf sich selbst. Sie können es sich mehr als erlauben.

