Für die drei Sternzeichen, die sich am 3. und 4. September 2022 über das beste Wochenende freuen dürfen, bieten die zwei Tage am Ende der Woche die willkommene Gelegenheit, Kraft zu tanken und sich zu sortieren. Das Timing könnte nicht besser sein, wirft Venus mit ihrem Wechsel in das Zeichen Jungfrau doch direkt schon am Montag einige Liebesfragen auf. Stressen muss man sich da allerdings nicht, wenn man mit genügend Energie in die neue Woche startet.

Jetzt lesen: Das Wochenhoroskop für die neue Woche

Wenn Sie genau wissen wollen, was Ihr Sternzeichen in Zukunft erwartet, dann nehmen Sie zu unserer Expertin Sabine Wirkner Kontakt auf.

Widder sind voller Ideen

Am Samstag können Sie den Mond auf Ihrer Seite wissen, lieber Widder. Seine Position im Zeichen Schütze kommt Ihnen besonders zugute. Selten fühlen Sie sich so unbeschwert und gleichzeitig motiviert. Ergreifen Sie diese Chance und planen Sie mit voller Freude Ihre Zukunft.

Den Sonntag können Sie sich ebenfalls als einen Tag der Freude im Kalender markieren. Alles geht Ihnen ganz leicht von der Hand. Achten Sie an diesem Tag darauf, dass Sie auch Zeit für eine Pause einplanen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Teilen Sie Ihre gute Laune mit anderen und verbringen Sie an diesem Wochenende Zeit mit lieben Menschen.

Zwillinge sind auf Erfolgskurs

Bevor Sie am Sonntag, 04. September 2022, ein Tag der Entspannung erwartet, geben Sie am Samstag noch einmal richtig Gas. Sie gehören definitiv zu dem Typ Mensch, der im Angesicht von ungewohnten Situationen richtig über sich hinauswachsen kann, lieber Zwilling. Für Sie gilt an diesem Samstag: Mit voller Kraft voraus in Richtung Ziellinie und Zukunft!

Der letzte Tag der Woche darf dann wiederum gerne dazu dienen, das bisher Erreichte zu feiern. Auch Etappensiege sollten Beachtung finden. Sie haben es sich verdient. Lassen Sie die Woche ruhig ausklingen und verbringen Sie zum Beispiel Zeit mit Ihrer Familie.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Achten Sie rauf, genügend Schlaf zu bekommen.

Schützen profitieren vom Mond in Ihrem Zeichen

Sie trauen sich nicht immer, ganz offen zu zeigen, was Sie können. Doch am Samstag ist damit Schluss. Der Mond steht in Ihrem Zeichen, lieber Schütze, und gibt Ihnen ein angenehmes Gefühl der Sicherheit. Trauen Sie sich jetzt. Sie werden es nicht bereuen. Ein weiterer toller Aspekt dieses Tages: Sie kurbeln auch bei Ihren Mitmenschen das Selbstbewusstsein an und sorgen für mehr Antrieb.

Am letzten Tag der Woche könnte es gar nicht besser um Ihre Laune stehen. Sie erfreuen sich am Leben und fühlen sich wohl. So darf die Woche gerne ausklingen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie dieses Wochenende nicht allein. Ob Partner*in oder Freund*innen, umgeben Sie sich mit Menschen, mit denen Sie gern Ihre Zeit verbringen.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: GeorgePeters/iStock