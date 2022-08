Mit dem Beginn der Jungfrau-Saison am 24. August 2022 liegen aufregende Wochen vor den Sternzeichen. Bis zum 23. September steht die Sonne nun im Tierkreiszeichen Jungfrau, was die Eigenschaften dieses Sternzeichens wiederum auch in den übrigen Sternzeichen verstärkt zutage fördert. Doch es beginnt nicht nur eine neue Sternzeichen-Saison.

Ab dem 9. September 2022 ist außerdem Merkur zum dritten Mal in diesem Jahr rückläufig und kann unter Umständen für Stress sorgen. Parallel zu Merkur sind außerdem auch noch Jupiter, Saturn, Neptun und Chiron rückläufig, was nicht ohne Wirkung bleibt. Die Rückläufigkeit von Uranus startet zeitgleich zur Jungfrau-Saison am 24. August 2022. Auch der rückläufige Uranus 2022 hat natürlich Auswirkungen auf die Sternzeichen.

Was macht das Sternzeichen Jungfrau aus?

Menschen, die im Sternzeichen Jungfrau geboren sind, handeln für gewöhnlich überlegt und mit Bedacht. Ihr analytisches Denken ist definitiv eine der großen Stärken der Jungfrau. Außerdem ist dieses Sternzeichen sehr organisiert und liebt es zu planen. Was sowohl privat wie auch im Job sehr hilfreich sein kann.

Manchmal stehen sich Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau jedoch selbst im Weg, weil sie sich zu lange mit Details aufhalten, einem perfekten Ergebnis entgegenstreben und die Dinge nicht ruhen lassen können. Dann drohen sie, sich zu verzetteln.

Flexibilität ist außerdem keine große Stärke der Jungfrau. Pläne sind ihrer Ansicht nach dazu da, um eingehalten zu werden. Spontane Veränderungen stellen die Jungfrau vor eine große Herausforderung. Des Weiteren ist die Jungfrau im Gegensatz zu einem leidenschaftlichen Sternzeichen wie dem Löwen eher etwas kühl und zurückhaltend in Gefühlsdingen.

Was die Jungfrau-Saison für die Sternzeichen bedeutet

Was den Sternzeichen in den kommenden Wochen auf jeden Fall zugutekommen wird, ist die Stressresistenz des Sternzeichens Jungfrau. Auch wenn es hektisch wird und die Dinge einmal nicht so laufen, wie sie es sich wünscht, behält die Jungfrau ihre Coolness und den Überblick. Sie wird nicht emotional. Das ist vor allem hilfreich, wenn zum Beispiel Merkur rückläufig wird und Ihnen gegebenenfalls ein paar Steine in den Weg legt und Sie den Kopf verlieren lässt. Doch auch grundsätzlich kann eine Spur mehr Rationalität manchmal genau das sein, was emotionalere Sternzeichen brauchen, um das zu bekommen, was sie sich wünschen.

Wenn Sie wiederum die Wirkung des rückläufigen Uranus zu spüren bekommen und feststellen, dass Ihnen neue Projekte nicht mehr so einfach von der Hand gehen, dann hilft es, sich auf die Ordnungsqualitäten der Jungfrau zu besinnen und erst einmal alles Liegengebliebene richtig zu sortieren. So schaffen Sie wunderbare Voraussetzungen für einen Neustart, wenn der Zeitpunkt günstiger ist. Sowieso ist die Jungfrau-Saison eine gute Zeit, um sich die Dinge und Routinen in Ihrem Leben vorzunehmen, die vielleicht noch Optimierungsbedarf haben.

Achten Sie allerdings darauf, sich in den kommenden Wochen nicht in unnötigem Perfektionismus zu verlieren. Sie können nicht alles auf einmal schaffen und müssen es auch gar nicht.

